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€1 тыс. за отказ от старого авто: как Литва сокращает вредные выбросы в воздух

Тысяча евро в обмен на отказ от старого авто. Такими заманчивымие предложениями литовские власти решила побудить граждан избавляться от машин устаревшей конструкции и покупать новые.

А тем, кто вовсе откажется от собственной машины – льготы на общественный транспорт.

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Цель – сократить вредные выбросы в воздух. На возмещение могут рассчитывать и жители, которые заменят печи на дровах на тепловые насосы или подключатся к централизованному отоплению.

На все это из бюджета планируют потратить 30 млн евро.

К слову, электросамокаты в Украине: цена и преимущества экологического транспорта.

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