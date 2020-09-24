Эффективные диджитал-решения. Как МЕТRО помогает бизнесу в условиях карантина

Сложные условия карантина вновь акцентируют наше внимание на тенденции диджитализации бизнеса. Люди пытаются минимизировать прямые физические контакты, а предприниматели тем временем всеми силами переходят в онлайн.

Эффективные диджитал-решения — это то, что стремится реализовывать для своих клиентов МЕТRО, предлагая удобные инструменты для HoReCa.

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Инновации и диджитал — это всегда шаг вперед, в том числе и для гостинично-ресторанной сферы. Карантинные вызовы еще больше ускоряют процесс трансформации и меняют потребности рынка и потребителей. Онлайн становится частью жизни и бизнеса. Поэтому METRO прилагает усилия для адаптации учреждений к новым реалиям. Такой помощью мы видим бесплатное создание сайтов специализированных для гостинично-ресторанной сферы с дополнительными функциями бронирования и заказ столиков, — рассказывает Наталья Стороженко, руководитель отдела коммуникаций с HoReCa-клиентами компании METRO Украины.

Инструменты, предназначенные для конкретного типа бизнеса, не могли не заинтересовать HoReCa. В условиях эпидемии именно онлайн-сервисы важны как действенный инструмент, чтобы развивать свое дело и минимизировать риски.

В компании METRO к вопросу помощи подходят комплексно. Здесь уверены — это необходимость, чтобы гостинично-ресторанный бизнес быстрее преодолевал последствия кризиса и при этом мог обслуживать гостей на высшем уровне. Поэтому именно комплексный подход приобретает особое значение.

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