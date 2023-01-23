Эффективные удары по ЗРК и артиллерии РФ: как беспилотники Валькирия могут приблизить победу

Помогает разведывать территорию и эффективно наносить удары по врагу — речь идет о беспилотнике отечественного производства Валькирия.

Эти “птички” могут преодолевать расстояние в 30 км и несколько часов находиться в воздухе. Обнаружить наш беспилотник для врага — еще та задача. Но сейчас такой техники нашим воинам не хватает.

Помочь в закупке новых дронов может каждый. Как это сделать — далее рассказывают Факты ICTV.

Эти беспилотники изготовлены украинцами для нужд ВСУ, однако их еще нет на вооружении украинских военных. Такие характеристики позволяют незаметно узнавать расположение вражеской артиллерии и одновременно не подвергать опасности операторов этих беспилотников.

— Этот борт позволяет нам работать с достаточного расстояния, не подвергая лишней опасности операторов. Соответственно они находятся за линией зоны поражения артиллерии противника. То есть да, в плане безопасности — это одно из преимуществ, — объясняет военнослужащий ВСУ Константин.

Однако это не единственное преимущество беспилотных летательных аппаратов Валькирия, утверждают украинские воины.

— Непосредственно наши “птички” находили несколько артиллерийских установок, цена которых рассчитана на сотни тысяч, а то и миллионы. Если эта “птичка” найдет хотя бы один танк, или несколько гаубиц, или самоходных артиллерийских установок — она перекрывает уже сумму своей цены, — уверяет военнослужащий ВСУ Сергей.

Стоимость одного подобного комплекса (это два беспилотника, один из них запасной, еще дополнительное радиолокационное оборудование) составляет 800 тыс. грн. Несколько таких бойцы уже покупали самостоятельно.

— Самостоятельно собирали средства среди друзей, знакомых, сами собирали подразделением, и вот уже новые борта. Предыдущий комплекс тоже сами купили. И цена, и то, что она может дать, оно соответствует, и достаточно эффективно работает, — считает военнослужащий ВСУ Андрей.

Однако из-за вражеской активности, в частности, и средств радиоэлектронной борьбы на Бахмутском направлении у этих бойцов сейчас остался только один такой комплекс, а этого недостаточно. Наши защитники собирают средства на еще один, надеясь на нашу с вами помощь.

Приобщиться к сбору может каждый желающий. Стоит только задонатить на банк благотворительного фонда Створені перемагати в Monobank, или же по реквизитам 5169 3351 0063 9687.

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