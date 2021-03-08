Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

Эко-одежда и щетка из сахарного тростника: как женщины развивают эко-бизнес в Украине

В Украине часто складывается так, что экологические инициативы продвигают и разрабатывают именно женщины.

Марина и Нина два года назад решили основать бренд чисто экологической одежды. Полгода изучали международный рынок, знакомились с производителями экоматериалов и стартовали.

В прошлом году их наставниками стали дизайнеры мировых брендов. Основные клиенты — в Европе, потому что дело это недешевое и для украинского рынка непростое.

8 марта исполнится два года украинской экологической зубной щетке. Дария запустила производство со своим мужем. Об этом решили буквально на втором свидании. Разработка уникальна, щетку можно полностью переработать, тогда как даже бамбуковую повторно уже не используешь. Ее щетина из силикона, а основа — из сахарного тростника.

Начинали с нескольких волонтеров, а за время пандемии количество уже штатных работников выросло до полусотни. Клиентов уже тысячи, и вместе с ними за год собирают 400 тонн отходов.

Штраф за продажу первоцветов

Экоинспекторы вместе с правоохранителями начали проводить рейды для сохранения цветов из Красной книги Украины – подснежника обычного, шафрана Гейфеля (крокуса), белоцвета весеннего.

Теги: , ,

По теме

Мечтайте, создавайте, вдохновляйте: Зеленский поздравил украинок с 8 Марта
Мечтайте, создавайте, вдохновляйте: Зеленский поздравил украинок с 8 Марта
Только попробуйте не быть счастливыми: украинские звезды поздравили женщин с 8 марта
Только попробуйте не быть счастливыми: украинские звезды поздравили женщин с 8 марта
Лучшие поздравления с 8 марта в картинках
Лучшие поздравления с 8 марта в картинках
С Международным женским днем! Прикольные поздравления в картинках
С Международным женским днем! Прикольные поздравления в картинках
Поздравления с 8 марта коллегам в прозе и открытках
Поздравления с 8 марта коллегам в прозе и открытках
Гифки с 8 марта: поздравления с Международным женским днем
Гифки с 8 марта: поздравления с Международным женским днем
Открытки к 8 Марта – лучшие поздравления
Открытки к 8 Марта – лучшие поздравления
Оригинальные поздравления с 8 марта 2021
Оригинальные поздравления с 8 марта 2021
Вверх Вверх