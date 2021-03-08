Эко-одежда и щетка из сахарного тростника: как женщины развивают эко-бизнес в Украине

В Украине часто складывается так, что экологические инициативы продвигают и разрабатывают именно женщины.

Марина и Нина два года назад решили основать бренд чисто экологической одежды. Полгода изучали международный рынок, знакомились с производителями экоматериалов и стартовали.

В прошлом году их наставниками стали дизайнеры мировых брендов. Основные клиенты — в Европе, потому что дело это недешевое и для украинского рынка непростое.

8 марта исполнится два года украинской экологической зубной щетке. Дария запустила производство со своим мужем. Об этом решили буквально на втором свидании. Разработка уникальна, щетку можно полностью переработать, тогда как даже бамбуковую повторно уже не используешь. Ее щетина из силикона, а основа — из сахарного тростника.

Начинали с нескольких волонтеров, а за время пандемии количество уже штатных работников выросло до полусотни. Клиентов уже тысячи, и вместе с ними за год собирают 400 тонн отходов.

Штраф за продажу первоцветов

Экоинспекторы вместе с правоохранителями начали проводить рейды для сохранения цветов из Красной книги Украины – подснежника обычного, шафрана Гейфеля (крокуса), белоцвета весеннего.