Экокатастрофа для всего мира? Преступление против окружающей среды от российских оккупантов

Градами, ракетами и артиллерией россияне поливают украинские города. Мирные жертвы, разрушенные или захваченные военные и инфраструктурные объекты. В том числе те, повреждения которых могут причинить настоящую беду.

Пока украинская армия держит оборону, экологи собирают доказательства для иска в международный уголовный суд, который рассматривает и преступления против окружающей среды. Ведь от агрессора их немало.

Подрыв нефтебазы, постоянная угроза над газовыми магистралями, захват ЧАЭС. Уже почти четыре дня враг удерживает в осаде Чернобыльскую атомную станцию ​​и всех ее работников.

ЧАЭС захватили бойцы, совершенно не разбирающиеся в таких объектах. Поэтому спасает пока то, что украинский персонал мужественно выполняет свою работу фактически в плену под прицелами путинских автоматов. Людей не выпускают даже на пересменку.

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