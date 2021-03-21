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Экокатастрофа на Днепропетровщине: почему исчезает одна из самых чистых рек Европы

Когда-то одна из самых чистых рек Европы — Орель, сейчас на грани исчезновения. Ее длина почти 400 километров, а протекает она через три области. Годами в бассейне реки самовольно строили дамбы и теперь через эти конструкции фактически изменился гидрологический режим реки.

Она пересыхает, а местами превращается в болото. Сама же вода, через повышенное содержание солей становится просто опасной. Если срочно не вмешаться в процесс, говорят активисты, уже через десять лет река превратится в степь, таким образом целых три регионы страны потеряют мощную водную артерию.

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Единственный выход, говорят эксперты, полностью расчистить реку. Дело затратное. На Днепропетровщине уже создали специальную рабочую группу, которая обследует реку и разработает план ее спасения.

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