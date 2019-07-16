Экологическая баранина и овощная брынза: отдых в этнодеревне Фрумушика Нова

В Одесской области, среди бессарабских степей стоит этнодеревня Фрумушика-Нова. Для туристов здесь рай – и накормят экологически чистой бараниной и настоящей овечьей брынзой, и пригласят на винную дегустацию даже по желанию, устроят охоту на фазанов.

А еще здесь самые большие в Европе овцеферма, статуя пастуха и музей соцреализма. Через это уникальное место – пройдет первый в Украине етногастрономический маршрут Дорога вина и Вкуса.

Овцеводство во всем мире – убыточное. Чтобы работать в плюс, начали открывать свои рестораны, а вокруг фермы – на месте бывшего села создали туристическое этнопространство. Воспроизвели молдавскую усадьбу деда, дальше немецких колонистов, евреев, гагаузов, болгар, украинцев.

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Сейчас здесь около десятка дворов. Есть церковь, гостиница и даже музей советской эпохи – крупнейший в Украине.

Блюда из местной баранины претендуют на получение специального статуса – географического указания. Как шампанское из провинции шампань или голландский сыр. А это гарантия качества и путь на европейские рынки. Единственная беда Фрумушики – дорога.

Более сотни километров на отремонтированной трассе Одесса-Рени идеальные, а дальше – пути нет. Последние 15 километров вообще лучше ехать полем. И гарантии удачного финиша, особенно после дождя, нет.

К слову, куда поехать в Винницкой области: Дворец Потоцких, купальни и удивительная природа.

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