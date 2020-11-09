Экологическая стирка: как правильно выбрать бесфосфатный порошок

Производители экологической химии нашли замену порошкам с фосфатами. Главный технолог одного из таких предприятий Татьяна Короед рассказала, что их заменили на тетранатриеву соль и глюконат натрия.

По ее словам, эти вещества смягчают воду и улучшают качество стирки, как и фосфаты, однако они безопасны для экологии.

Всего лишь один грамм фосфатов способствует образованию 8-10 кг водорослей. За одну стирку в сточные воды попадает 16 г.

Далее они попадают в реки, питьевую воду и организм человека, меняя процентный состав гемоглобина в крови, оседая в печени и почках.

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Закона, который бы запрещал такие средства в Украине, нет, однако выбор безсфосфатних порошков в магазинах широк.

Есть более дорогие — 100-200 грн/кг, которые производители позиционируют как экологические, а также более дешевые — 30-40 грн/кг.

Независимо от цены, выбирая такое средство, нужно быть внимательным, потому что на упаковке могут писать без фосфатов, а на самом деле они содержат фосфонаты.

Эксперимент показал, что дорогое бесфосфатное средство лучше всего отстирало все виды пятен. На втором месте — то, что с фосфатами.

Самый эффективный бесфосфатный порошок — вдвое дороже обычного, однако его меньше надо.

Экологи предупредили, что Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. Сколько артезианской воды осталось, никто не знает.