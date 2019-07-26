Экологичность и дешевые кредиты на жилье: строительный бум в Германии
В Германии строительный бум – в прошлом году отрасль выросла на 10% – заказов выполнили на €80 млрд.
Особенно много строят в столице
Ведь там до сих пор много старых домов, построенных еще в социалистической Германии, а в Берлин приезжают все больше людей, и им нужны квартиры. Собственное жилье становится доступным благодаря дешевым кредитам. Строители же не только увеличивают производство, но и об окружающей среде заботятся, выбирая экологически эффективные машины.
До сих пор строительная техника в Германии была преимущественно дизельной, но сейчас от таких двигателей отказываются.
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Особенно активно будут использовать подъемники внутри сооружений, например, небоскребов – и соответственно строители не будут дышать выбросами дизельного двигателя. Следующие на очереди – экскаваторы. Пока электродвигатели ставят на небольшие модели – весом полторы тонны.
Рабочие уже отмечают отсутствие шума и меньшие затраты на эксплуатацию. Среди опций – дистанционное управление без водителя в кабине. А уже в следующем году представят полностью зеленые – мощные экскаваторы.
К слову, вместо платежек – $1 тыс. прибыли. В Харькове построили энергонезависимый дом.