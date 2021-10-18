Экологичность и энергоэффективность: как Тернополь превращается в экопрогрессивный город

Зеленый курс и устойчивое развитие будут определять будущую жизнь планеты. Речь идет о простых правилах: сортировать мусор, не покупать лишних вещей, не ехать в центр города на своем авто, экономить энергию. Тернополь успешно учится быть эко-френдли, а европейцы даже советуют брать пример с этого города.

Тернополь можно назвать экопрогрессивным городом. Еще десять лет тому назад здесь создали электробайки, а теперь их продают по всему миру.

– Те люди, которые понимают, что это такое, что это классно, круто, что это экономически выгодно, стильно, они могут сэкономить свое время, получить много эмоций. Эти люди понимают и покупают такие вещи. Их относительно немного, но они есть, — рассказал изобретатель электробайка Павел Рудакевич.

В городе обустраивают велодорожки, которыми активно пользуются местные жители.

Заботятся в Тернополе и о чистом воздухе. В частности, в городе, по примеру Европы, взялись модернизировать старые котельные. Поскольку индивидуальное отопление вызывает загрязнение атмосферы. В течение десяти лет удалось реорганизовать десять котельных, а это 90% покрытия всего города.

Результат энергоэффективности в Тернополе видно в платежках за коммунальные услуги, которые получают жители города.

– Если сравнить дома, где такие мероприятия проходили, то там люди платят на 30-40% меньше за тепло. В связи с тем, что там есть ИТР – индивидуальный тепловой пункт, там утеплены стены, заменены внутридомовые сети, — подчеркнул заместитель городского головы Тернополя Владислав Стемковский.

На реализацию этих проектов у города денег не было: искали кредиты и гранты. В общем удалось привлечь 100 млн долларов.

Благодаря внедрению мер по энергоэффективности общее потребление газа удалось уменьшить на треть, а электроэнергии – наполовину.

Европейские инспекторы увиденным в городе довольны и советуют другим украинским городам также заботиться об энергоэффективности, экологичности и устойчивом развитии.

– Именно сейчас мы договариваемся о партнерстве, о том, чтобы здесь производить солнечные батареи, электротранспорт для будущего. Чтобы украинские инвесторы могли сотрудничать с партнерами из Франции, Испании, Германии и делать полезные продукты на глобальном рынке. И тогда вы станете богатыми. Потому что промышленность будущего будет иметь зеленый курс, — отметил Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Еврокомиссии.

Забота об экологии и использовании ресурсов – тренд во всем мире. Украина также к этому идет, правда медленно.

Как рассказал журналист Дмитрий Литвиненко, который давно занимается вопросами устойчивого развития, энергоэффективности и реформы ЖКХ, проблема заключается даже не в поиске денег на энергомодернизацию, а в том, что требуется изменение сознания.

– Устойчивое развитие – это когда понимаешь, что я – это не только моя квартира. Что это и моя улица, и мой город. Я вижу, как это меняется. Как у украинцев расширяется грань “мое”. Когда мне не все равно. Когда мне здесь жить, — объяснил Литвиненко.

И чем больше таких примеров будет в Украине, тем быстрее мы станем энергонезависимыми от российского агрессора и при этом научимся экономить собственные деньги и беречь окружающую среду.

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