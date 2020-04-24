Экономический кризис из-за Covid-19: как избежать и какой план действий ЕС и США

Растет надежда, что коронавирус в мире понемногу, но удается укрощать. В большинстве стран Евросоюза пик эпидемии прошел. Такой вывод можно сделать из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Между тем, мировые политики и экономисты разрабатывают план, как удержать экономику, которую пандемия толкает к краю пропасти.

В Соединенных Штатах работу потеряли 26 млн человек. На ликвидацию последствий эпидемии страна выделила 500 млрд долларов.

План спасения европейской экономики согласовали накануне и руководители стран ЕС. Выделят 540 млрд евро. Макрон раскритиковал одобренную программу помощи. Считает, что Евросоюз должен отсчитать не менее 5-10% ВВП.

Макрон уже объявил, что власть готовит план отмены карантинных мероприятий сразу по всей стране.

Европейский банк реконструкции и развития объявил, что выделит в этом и следующем году странам-клиентам 21 млрд евро для поддержки экономик. Деньги в основном пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей — финансовая, туризм, промышленность и сельское хозяйство.

Факты ICTV ранее писали о том, что пандемия Covid-19 превращается в кризис прав человека — ООН.

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