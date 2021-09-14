Экономика, цены и деолигархизация: главные темы Cвободы слова на ICTV

Главной темой дискуссии в эфире программы Свобода слова на ICTV 13 сентября стало то, почему несмотря на положительные данные Госстата относительно развития экономики Украины почти 60% граждан считают себя бедными.

По убеждению советника руководителя Офиса президента Украины Тимофея Милованова, неравенство в этих показателях растет с 2013 года.

– Может, в среднем показатели растут, но кто-то может жить лучше, а кому-то, наоборот, может, хуже стало, – констатирует он.

Никакого экономического подъема страны не видят и в оппозиции.

– Все видят, как хорошо стало жить, стоит только зайти в магазин, – утверждает сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов.

Ссылаясь на данные Госстатистики, нардеп отметил, что подорожали сахар, яйца, хлеб.

В монобольшинстве соглашаются с тем, что цены повысились, но и акцентируют внимание на том, что за два года на 30% выросли зарплаты и пенсии.

В парламентском финансовом комитете заявляют, что несмотря на пандемию Украине удалось избежать экономического кризиса.

Потому что за два года инфляция в стране составляет лишь 16%, доверие к банкам возвращено, гривна стабилизирована, а золотовалютный резерв увеличился с $19 млрд до $31 млрд.

– Имеем сверхклассные достижения относительно НДС. В 2021 году имеем 72 млрд, тогда как в 2019 году за первое полугодие собрали 35 млрд, – заявил председатель комитета по вопросам финансовой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа утверждает, что за год Центрэнерго, что производит электроэнергию на нескольких теплоэлектростанциях, имея 2 млрд грн ущерба, показал прибыль в 300 млн грн.

Зато в Голосе убеждены, что монобольшинство, имея полную властную вертикаль, недостаточно сделала для экономического подъема страны, ведь украинцы и дальше массово ездят на заработки заграницу, коррупция в стране не искоренена, а суды не реформированы.

– Ты можешь построить современный завод, будут современные классные заказы, но если у тебя, как у эстонских инвесторов, заберут инвестиции через несколько судов, то к тебе не придут инвестиции, – завил Ярослав Железняк.

Не обошли во время свободы слова на ICTV и темы так называемой деолигархизации.

В частности, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, что не смог не отправить законопроект №5599 на экспертизу в Венецианскую комиссию после обращения к нему четырех оппозиционных фракций и Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова направила открытое письмо к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно законопроекта №5599 об олигархах.

Уполномоченная ВР по правам человека заявила о несоответствии положений документа конституционным нормам.

По ее словам, законопроект ограничивает права человека относительно его материального положения, предоставляет СНБО и президенту несоответствующие Конституции полномочия и вводит частичную цензуру в прессе.

Именно поэтому омбудсмен попросила перед принятием законопроекта во втором чтении направить его Венецианской комиссии.

Законопроект №5599 об олигархах 275 депутатов одобрили в первом чтении 1 июля.

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