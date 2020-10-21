Экономия почти 1 млрд гривен. Поддержат ли украинцы сокращение нардепов в Раде до 300

Третий вопрос в анонсированном опросе Владимира Зеленского на местных выборах 2020 — сокращение количества нардепов до 300.

Впервые эту проблему хотели решить в далеком 2000 году — тогда на референдуме За проголосовало 90% избирателей. Но выполнять волю народа депутаты тогда не захотели.

В феврале 2020 депутаты в первом чтении поддержали законопроект об уменьшении количества народных избранников, однако второе чтение может провалиться. Здесь понадобится не менее 300 голосов депутатов, поскольку этот вопрос требует изменений в Конституцию.

Опросы группы Рейтинг подтвердило мнение украинцев — 90% опрошенных поддерживают эту инициативу.

А вот гражданская сеть Опора проанализировала, как депутаты ходили на работу в апреле, до начала жесткого карантина: 60 избранников пропустили треть заседаний, а девятнадцать — не посетили ни одного.

Важно понимать, что один законодатель обходится народу в 120 тыс. грн в месяц. Специалисты подсчитали: на сокращении совета за всю каденцию можно сэкономить почти 1 млрд грн. В то же время попасть в парламент станет дороже.

Воскресный опрос 25 октября будет добровольным и не повлечет за собой никаких юридических последствий. Но даже если народ скажет свое Да, а депутаты прислушаются, то урезать мандаты они будут не себе, а уже преемникам.

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