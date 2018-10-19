Экономия на отоплении: кто может подключить счетчики тепла и как это работает

Если у вас нет теплосчетчика, это означает, что вы платите за тепло на общих основаниях. То есть, сколько натопит весь дом – делят на всех жильцов. Если счетчик установлен хотя бы в одной квартире – в ней платят по своим показателям.

Но не все квартиры в Украине можно оборудовать собственными тепловыми счетчиками. Это зависит от особенностей подвода тепла в квартиру. Например, в новых сооружениях застройщик подводит трубы в каждую квартиру отдельно, а вот в старых домах такой возможности нет.

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Если установленный счетчик уже проработал более 4 лет, его надо поверить. То есть отдать на проверку точности измерения. И делать это по закону нужно именно владельцу квартиры. Если этого не выполнить – можете вернуться в общую систему оплаты.

Проверять счетчик выгодно и для пользователя, ведь за время работы прибора техника может выйти из строя и накрутить вам больше. Пока проверяют – вы платите по среднему показателю вашего потребления. Стоимость поверки от 800 до 1,5 тыс. грн. Это зависит от того, вы сами будете этим заниматься, или обратитесь к специальной компании. Главное – после проверки передать документы в обслуживающей компании и экономить ближайшие 4 года.

К слову, горячая вода и отопление подорожали в двух районах Киева – новые тарифы.

Опубликовано Октябрь, 19 в 17:52



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