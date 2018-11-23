Экономят по несколько тысяч гривен! Как в Никополе работает альтернативное отопление
Пока одни города Украины замерзают, другие уже который год подряд показывают, как экономить огромные деньги и отапливать тысячи домов альтернативными источниками.
Вот например в Никополе, что на Днепропетровщине, отказались от централизованного отопления. В городе построены современные газовые котельные, которые обогревают учреждения бюджетной сферы, а вот горожане греются с помощью электроэнергии.
Сейчас весь город – а это более 115 тыс. жителей – имеет альтернативное отопление на электричестве. Люди экономят тысячи. Вместо платежек на несколько тысяч гривен люди сейчас платят по несколько сотен.
Читайте: Голик: Никопольская солнечная электростанция станет самой мощной в Украине
На альтернативное отопление Никополь перешел вынужденно. Во-первых, из-за огромных долгов теплопредприятия. Во-вторых – из-за старой аварийной системы. Сейчас город обогревают не только электроэнергией, но и современными газовыми и твердотопливными котельными.
Никополю энергосберегающая система стоила 75 млн гривен. Но только за один отопительный сезон здесь экономят десятки миллионов гривен.
К слову, Факты ICTV рассказывали, что Гройсман пригрозил увольнениями мэрам городов, где еще нет отопления.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!