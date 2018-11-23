Экономят по несколько тысяч гривен! Как в Никополе работает альтернативное отопление

Пока одни города Украины замерзают, другие уже который год подряд показывают, как экономить огромные деньги и отапливать тысячи домов альтернативными источниками.

Вот например в Никополе, что на Днепропетровщине, отказались от централизованного отопления. В городе построены современные газовые котельные, которые обогревают учреждения бюджетной сферы, а вот горожане греются с помощью электроэнергии.

Сейчас весь город – а это более 115 тыс. жителей – имеет альтернативное отопление на электричестве. Люди экономят тысячи. Вместо платежек на несколько тысяч гривен люди сейчас платят по несколько сотен.

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На альтернативное отопление Никополь перешел вынужденно. Во-первых, из-за огромных долгов теплопредприятия. Во-вторых – из-за старой аварийной системы. Сейчас город обогревают не только электроэнергией, но и современными газовыми и твердотопливными котельными.

Никополю энергосберегающая система стоила 75 млн гривен. Но только за один отопительный сезон здесь экономят десятки миллионов гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Гройсман пригрозил увольнениями мэрам городов, где еще нет отопления.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 19:59



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