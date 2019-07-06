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Факты / Видео / Украина

Экономили газ и тепло, а получили долги: почему людям с субсидиями насчитали штраф

Украинцы массово жалуются, что потеряли сэкономленные за зиму субсидии. Вместо экономии на счету – часть денег просто списали, а потребителям прислали платежки с долгами.

Специалисты объясняют – все через параллельные механизмы предоставления субсидий. В бюджет вернули те средства, которые были начислены по старой модели.

Монетизированная субсидия даст гораздо больше пользы, чем прямые переводы облгазам. Ведь, получив льготы живыми деньгами, у людей будет больше стимулов экономить и, например, утеплять жилье – для еще большей экономии. В итоге в выигрыше будут и субсидиянты, и государство.

ЧитайтеПеня за коммуналку с мая 2019: как и кому будут начислять

Пока такие потребители вынуждены будут платить неожиданные долги из собственного кармана. Иначе просто не смогут получить субсидию на новый отопительный сезон.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как вырастут коммунальные тарифы до 2022.

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