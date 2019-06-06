Экс-руководителю Харьковского бронетанкового завода объявили подозрение

Бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю объявили подозрение в присвоении 9 миллионов гривен.

Следователи выяснили, что руководители государственного предприятия заключали фиктивные сделки с частными фирмами на закупку прицелов для военной техники.

На самом деле, дельцы просто снимали старые прицелы из танков, а в документах выдавали их за новые. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Также Генпрокуратура сообщила о подозрении следователю Национального антикоррупционного бюро, который расследовал это дело, но, как считают в ГПУ – тот специально его замял.

Напомним, ГБР открыло дело против Порошенко по заявлению Портнова.

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