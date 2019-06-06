Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Экс-руководителю Харьковского бронетанкового завода объявили подозрение

Бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю объявили подозрение в присвоении 9 миллионов гривен.

Следователи выяснили, что руководители государственного предприятия заключали фиктивные сделки с частными фирмами на закупку прицелов для военной техники.

На самом деле, дельцы просто снимали старые прицелы из танков, а в документах выдавали их за новые. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте: ГПУ объявила подозрение Виктору Ющенко

Также Генпрокуратура сообщила о подозрении следователю Национального антикоррупционного бюро, который расследовал это дело, но, как считают в ГПУ – тот специально его замял.

Напомним, ГБР открыло дело против Порошенко по заявлению Портнова.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ГПУ объявила подозрение Виктору Ющенко
В АП анонсировали первые аресты чиновников-коррупционеров
ГПУ возбудила дело против директора ГБР Трубы
Луценко сказал, почему не уйдет в отставку до выборов в Раду
Как меняется боевая техника Украины и какие новинки готовит Укроборонпром
Аудит Укроборонпрома: Кабинет Министров выделил 32 млн грн
Аудит Укроборонпрома под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования – эксперт
Аудит Укроборонпрома: Кабмин дал 10 дней на подготовку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка