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Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Экс-нардепу Пашинскому объявили о подозрении за… | Новости Факты ICTV за 12.02.202

— Обстрел Никопольщины 12.02.2024: ранена женщина.

— На Херсонщине мужчина подорвался на мине.

— Оккупанты ударили по Селидовому 12.02.2024: ранены три человека.

— В Донецкой области специальный экипаж полиции Белые ангелы эвакуировал мать и троих детей.

— НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому.

— В Украине действуют 60,5 тысяч укрытий для гражданского населения.

— Порча украинского зерна на польской границе недопустима — Кулеба.

— Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 19.30 (12.02.2024).

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