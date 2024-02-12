Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Экс-нардепу Пашинскому объявили о подозрении за… | Новости Факты ICTV за 12.02.202
— Обстрел Никопольщины 12.02.2024: ранена женщина.
— На Херсонщине мужчина подорвался на мине.
— Оккупанты ударили по Селидовому 12.02.2024: ранены три человека.
— В Донецкой области специальный экипаж полиции Белые ангелы эвакуировал мать и троих детей.
— НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому.
— В Украине действуют 60,5 тысяч укрытий для гражданского населения.
— Порча украинского зерна на польской границе недопустима — Кулеба.
— Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб.
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