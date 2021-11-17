Эксперты назвали дату вероятного обострения на границе с РФ

Вероятное обострение на восточном фронте может произойти 8 декабря – в 30-ю годовщину распада СССР, считают отечественные эксперты.

Такие прогнозы основываются на том, что президент Российской Федерации Владимир Путин любит символизм.

И иностранные, и украинские политические обозреватели уверены: стягиванием российских войск к украинским границам и миграционным кризисом на европейских рубежах Кремль пытается дестабилизировать ситуацию и заставить мир играть по его сценарию.

– Это серьезный инструмент – не новый. Испытан Россией в 2015 году, когда она способствовала массовому потоку беженцев из Сирии в Европу, – напоминает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ни тогда, ни в течение последующих лет украинская власть не заботилась об укреплении своих северных границ.

Поэтому то, что сейчас об этом начали хотя бы говорить, большинство аналитиков называют позитивным моментом.

– Надеюсь, что в следующем году начнется интенсивная работа как на белорусском направлении, так и на российском. Участок, конечно, большой, средств нужно много, – добавляет Александр Мусиенко.

Британское издание The Guardian о факте скопления российских военных вблизи украинской границы уже пишет как об эскалации конфликта.

New York Times восточный украинский фронт назвал новой берлинской стеной современной геополитики.

Отечественные эксперты призывают не паниковать, хоть и признают, что почти 100 тыс. боевиков у границы являются реальной угрозой.

– После участия в учениях ряд соединений воинских частей не вернулись в пункты постоянной дислокации. Это может быть все что угодно – от подготовки к следующим мероприятиям боевой подготовки или сугубо демонстрационные действия ради политического или информационного давления как на Украину, так и на наших партнеров, – отмечает генерал-лейтенант, народный депутат Украины Михаил Забродский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, заявил, что Украина делает все, чтобы давление на агрессора, в том числе экономическое, не прекращалось.

– Военная эскалация для России будет иметь тяжелые последствия, и это важная мера сдерживания. Нужно заставлять РФ садиться за стол и договариваться, а не греметь оружием, – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ради поддержки Украины Великобритания уже заявила о готовности перебросить в Украину 600 спецназовцев в случае эскалации конфликта.

Швеция поддержала идею балтийских стран провести военные учения в Украине, чтобы показать Москве, что Европа не бросит Киев на произвол судьбы.

Впрочем, в Брюсселе в очередной раз отметили: ЕС в случае вооруженного нападения военным путем Украине не будет помогать, потому что это не предусматривает Соглашение об ассоциации.

– Другое дело, какой будет реакция. Будет ли она более жесткой чем это было в 2014 году? Хотелось бы надеяться, что мир за эти годы, что мы воюем, все же изменил отношение к агрессору. И чтобы последнему это просто так не сошло с рук, – говорит заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун.

Пока же эксперты отмечают: если эта реакция будет не слишком убедительной, Кремль может использовать ситуацию на польской границе и ввести свои войска в Беларусь. А оттуда танкам останется четыре часа до Киева.

России это нужно, чтобы заставить Украину подписать новые мирные соглашения на своих условиях. А в стратегическом плане – остановить движение Киева в Европу и вернуть Украину под свой внешнеполитический контроль.

Ведь Путин и не скрывает, что главная его цель – во что бы то ни стало восстановить Советский Союз.

Для большего эффекта хозяин Кремля разыгрывает и энергетическую карту. Стоимость газа для европейцев уже подскочила в шесть раз и неизвестно, захочет ли Евросоюз усилить давление на агрессора после изнурительного отопительного сезона.

Таким образом Украине надо быть готовой к любому развитию событий и рассчитывать прежде всего на собственные силы.

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