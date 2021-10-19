Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Эксперты предупреждают правительство и ВР о топливном коллапсе

Ассоциация газодобывающих компаний Украины призывает правительство и народных депутатов не обязывать частные добывающие компании продавать газ по себестоимости.

По мнению экспертов, такое решение может уничтожить инвестиционную привлекательность Украины и снизить объемы добычи газа Украиной.

По их подсчетам, убытки могут достигнуть до 10 млрд грн.

Предложение к украинским добывающим компаниям не продавать газ по 45 грн озвучил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Однако эксперты уверены: такими шагами власть пытается спешно потушить пламя, ведь стоило заблаговременно покупать газ у частников по рыночной цене, а дешево продать критическим предприятиям.

– Если мы пойдем по этому пути, то поставим крест на инвестициях и несуществующем энергетическом рынке. Зачем мы тогда его внедряли, если отменим Украинскую энергетическую биржу и заставим всех продавать по установленной цене, – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В Центре Разумкова такое решение объясняют не только нехваткой средств, но и дефицитом стратегического видения, поскольку регулирование рынка – это нарушение закона. Тем более, что государство имело время на план Б.

– Согласно энергетической стратегии, которая сейчас действует до 2035 года, нужно было создать страховой запас газа на такой случай, но этого не сделали. Весной на счетах Нафтогаза было $2 млрд, и газ был дешевле, поэтому отсутствие стратегического видения, а не только средств, и привело к ситуации, когда правительство не знает, что делать, – считает эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Сейчас собственный газ государство распределяет в зависимости от потребностей. Частный идет на энергетическую биржу, где его можно приобрести по рыночным ценам. Однако за полгода топливо там подорожало в пять раз, что является общеевропейской тенденцией и следствием политики Кремля. Последний, в частности, уменьшает поставки, заставляя сертифицировать Северный поток-2.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверяет: если сейчас пойти против рынка и коммунистическими методами забрать за бесценок частный газ, добывающую отрасль ожидает коллапс и уход инвесторов:

– На самом деле это всегда заканчивается дефицитом покупки товара, который начинает регулировать государство. Мы это прекрасно видели на примере Венесуэлы. Это такое обычное советское раскулачивание, когда что-то приходят и забирают.

В конце концов, производители свои потери смогут компенсировать в суде, а заплатят за это украинцы.

Генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверен: если Украина потеряет инвесторов закупки газа, которые хранят газ в Украине и фактически доверяют газ нашим хранилищам, то восстанавливать это доверие придется десятилетиями.

В данный момент добыча газа государством сокращается. Зато добыча газа частными компаниями уверенно развивается – за последние восемь лет она выросла вдвое. Нынешние 5 млрд куб. м – это четверть всего добытого голубого топлива. Если государство таки решится на искусственное регулирование, то уже в следующем году получит на 1 млрд куб. м меньше.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада на этой неделе рассмотрит увольнение Абрамовского
Рада на этой неделе рассмотрит увольнение Абрамовского
Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит закон об отмене перехода на летнее время
Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит закон об отмене перехода на летнее время
Северный поток-2: первую нитку газопровода заполнили техническим газом
Северный поток-2: первую нитку газопровода заполнили техническим газом
Украина готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона — Витренко
Украина готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона — Витренко
Цены на газ и закон о деолигархизации: что сказал Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV
Цены на газ и закон о деолигархизации: что сказал Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV
Топливо будущего или несбыточная мечта: каковы шансы Украины стать экспортером водорода
Топливо будущего или несбыточная мечта: каковы шансы Украины стать экспортером водорода
Бюджет потеряет 10 млрд грн от запрета газодобытчикам свободно продавать свой газ — профильная ассоциация
Бюджет потеряет 10 млрд грн от запрета газодобытчикам свободно продавать свой газ — профильная ассоциация
Хватит ли газа населению Украины: Ветренко дал ответ
Хватит ли газа населению Украины: Ветренко дал ответ
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка