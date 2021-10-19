Эксперты предупреждают правительство и ВР о топливном коллапсе

Ассоциация газодобывающих компаний Украины призывает правительство и народных депутатов не обязывать частные добывающие компании продавать газ по себестоимости.

По мнению экспертов, такое решение может уничтожить инвестиционную привлекательность Украины и снизить объемы добычи газа Украиной.

По их подсчетам, убытки могут достигнуть до 10 млрд грн.

Предложение к украинским добывающим компаниям не продавать газ по 45 грн озвучил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Однако эксперты уверены: такими шагами власть пытается спешно потушить пламя, ведь стоило заблаговременно покупать газ у частников по рыночной цене, а дешево продать критическим предприятиям.

– Если мы пойдем по этому пути, то поставим крест на инвестициях и несуществующем энергетическом рынке. Зачем мы тогда его внедряли, если отменим Украинскую энергетическую биржу и заставим всех продавать по установленной цене, – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В Центре Разумкова такое решение объясняют не только нехваткой средств, но и дефицитом стратегического видения, поскольку регулирование рынка – это нарушение закона. Тем более, что государство имело время на план Б.

– Согласно энергетической стратегии, которая сейчас действует до 2035 года, нужно было создать страховой запас газа на такой случай, но этого не сделали. Весной на счетах Нафтогаза было $2 млрд, и газ был дешевле, поэтому отсутствие стратегического видения, а не только средств, и привело к ситуации, когда правительство не знает, что делать, – считает эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Сейчас собственный газ государство распределяет в зависимости от потребностей. Частный идет на энергетическую биржу, где его можно приобрести по рыночным ценам. Однако за полгода топливо там подорожало в пять раз, что является общеевропейской тенденцией и следствием политики Кремля. Последний, в частности, уменьшает поставки, заставляя сертифицировать Северный поток-2.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверяет: если сейчас пойти против рынка и коммунистическими методами забрать за бесценок частный газ, добывающую отрасль ожидает коллапс и уход инвесторов:

– На самом деле это всегда заканчивается дефицитом покупки товара, который начинает регулировать государство. Мы это прекрасно видели на примере Венесуэлы. Это такое обычное советское раскулачивание, когда что-то приходят и забирают.

В конце концов, производители свои потери смогут компенсировать в суде, а заплатят за это украинцы.

Генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверен: если Украина потеряет инвесторов закупки газа, которые хранят газ в Украине и фактически доверяют газ нашим хранилищам, то восстанавливать это доверие придется десятилетиями.

В данный момент добыча газа государством сокращается. Зато добыча газа частными компаниями уверенно развивается – за последние восемь лет она выросла вдвое. Нынешние 5 млрд куб. м – это четверть всего добытого голубого топлива. Если государство таки решится на искусственное регулирование, то уже в следующем году получит на 1 млрд куб. м меньше.

Фото: Depositphotos

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