Эксперимент не удался: в Херсоне разрушается 21 дом с гибкой конструкцией

Жительница Херсона Марина показывает дом, построенный по гибкой схеме полвека назад. Здесь разъезжаться плиты наружных стен, в подъезде поникли лестницы, выпадают части перегородок. Женщина переехала к родителям, чтобы вдруг не пострадала ее ребенок.

Строитель Марина Астоган показывает экспериментальный дом без фундамента, который возвели 50 лет назад – лессовые почвы не выдержали веса конструкции, поэтому плиты подвала прогнулись. Два года назад после землетрясения одна цокольная плита таки треснула, сооружение начало наклоняться.

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Экспертиза подтвердила аварийность дома. Перекрытия надо немедленно усиливать. Инженеры предлагают выселить людей с первого этажа.

Но на капитальный ремонт люди не согласны – они требуют переселить жителей всех 50 квартир. Домов с гибкой конструкцией в городе 21, чтобы их отселить, городу надо 1,5 млрд. грн. Поэтому Херсон попросил деньги у государства.

К слову, сплошная руина. Храм-рыцарь рассыпается на Прикарпатье.

Опубликовано Октябрь, 10 в 11:38



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