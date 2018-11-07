Экспонат в $30 млн! Что представлено на выставке в Шанхае

Инновации с использованием искусственного интеллекта, современное оборудование, новинки авторынка, продукты широкого потребления и только самая качественная еда со всех континентов из более чем 130 стран – в Шанхае проходит первая в истории Китая международная выставка импортных товаров.

Робот спортсмен звездный экспонат и не лицо этой выставки. Идеальный напарник для игры в настольный теннис занесен в книгу рекордов Гиннеса, как первый в истории человечества робот, который учит играть в теннис.

Робот -учитель изобретение японских инженеров. А вот маленькие помощники – родом из Тайваня. Их призвание мыть окна, и возятся они с этим идеально. На стекле держится с помощью вакуумного насоса. Принцип работы прост.

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А еще здесь работы швеи, врачи, повара и танцовщики.

Титул самого дорогого экспоната выставки – получил многофункциональный итальянский вертолет Леонардо. Он стоит почти 30 млн долларов.

Увеличить товарооборот с Китаем стремится и Украина. На выставке почти 3 сотни наших компаний из разных отраслей – от шоколада до двигателей.

Ранее Факты ICTV писали о чудо-роботах на техновыставке в Японии.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 17:02



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