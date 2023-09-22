Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— ВСУ закрепляются на новых занятых рубежах – Генштаб;
— Обстрел Донецкой области 21.09.2023 — 15 раненых в Курахово;
— Как работают артиллеристы на фронте – репортаж Военного телевидения;
— Берлин не отказывает Украине в передаче ракет Taurus — Писториус;
— Ракетная атака на Ровно 21.09.2023 — убытки;
— Атака на Украину 21.09.2023: РФ повредила электросети в столице и области;
— Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду;
— В России пустые АЗС – экспорт бензина и дизеля ограничен;
— Гипнотический шедевр: историческая драма “Шттл”.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 10:30 (22.09.2023).
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