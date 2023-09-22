Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023

— ВСУ закрепляются на новых занятых рубежах – Генштаб;

— Обстрел Донецкой области 21.09.2023 — 15 раненых в Курахово;

— Как работают артиллеристы на фронте – репортаж Военного телевидения;

— Берлин не отказывает Украине в передаче ракет Taurus — Писториус;

— Ракетная атака на Ровно 21.09.2023 — убытки;

— Атака на Украину 21.09.2023: РФ повредила электросети в столице и области;

— Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду;

— В России пустые АЗС – экспорт бензина и дизеля ограничен;

— Гипнотический шедевр: историческая драма “Шттл”.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 10:30 (22.09.2023).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь