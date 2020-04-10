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Экспресс-тесты на Covid-19: есть ли в аптеках, какие цены и как пользоваться

После заявления главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что в аптеках можно будет купить экспресс-тесты на коронавирус, Факты отправились на поиски этих тестов. Обошли с десяток столичных аптек, и нашли их только в одной сети.

Кстати, тесты украинского производства, цена 450 грн., в продаже они появились в конце марта. Их можно использовать даже дома, но если вы умеете правильно делать забор крови и знаете возможную дату заражения.

100% гарантии вашего здоровья этот тест не даст, но если вы инфицированы — он это покажет и сможет обнаружить заражение на ранней стадии.

Подробности — в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, почему не проводят массового тестирования.

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