Экзотические фрукты, ром и квартира за €250 тыс.: чем привлекает остров Мадейра

Остров Мадейра отлично подходит для активного отдыха. Там довольно умеренный климат, много фруктов, сказочные виды, красивые, как нарисованные, улицы с домиками и, конечно, немало исторических достопримечательностей.

Чем еще интересна Мадейра и сколько стоит купить там квартиру – читайте дальше в материале.

Мадейра дает отличную возможность познакомиться с городом Фуншал за короткий промежуток времени. С высоты кабины фуникулера можно увидеть жизнь на острове в широкой перспективе. 15 минут – и ты оказываешься в центре столицы Мадейры.

Одна из интересных точек курорта – фермерский рынок Фуншала, который уже давно является не просто торговой точкой. Здесь огромный выбор тропических фруктов. Большинство из них – гибридные – как вот ананасо-банан.

— Тропический Филодендрон – это довольно странный фрукт. Это плод Монстеры, которую так часто ставят в офисах. У него съедобна только середина. Этот фрукт сам дает знак, когда он созрел – отпадает его кожица. А если вы начнете есть его раньше – то вкус ужасный, похожий на очень шершавый и кислый ананас, – рассказала туристический гид Жаклин Фреташ.

Причудливый ананасо-банан недешевый, поэтому лучше покупать его в менее туристических локациях. Также на рынке можно увидеть 40 видов авокадо, разнообразие манго, папаи, маракуи и удивительные овощи, которые любят местные.

– Овощ шу-шу Кристофин родом из Африки. Он похож на цуккини и тыкву. Смакует к рыбе, его часто смешивают с другими овощами. Просто режут на куски и варят, – добавила гид.

Также на острове много экзотических растений. У прилавков с цветами продавщицы стоят в традиционных португальских костюмах.

Некоторые из тропических красавиц можно вырастить в Украине. Главное – приобрести корни за €2, посадить в грунт и поливать раз в неделю.

– Даже если вы живете в стране, где часто снежит, просто оставьте цветок в земле, не выкорчевывайте на зиму. Я вот живу высоко в горах, и там тоже иногда идет снег, не страшно, цветы могут выдержать, – сказала гид.

Конечно, до наших морозов Мадейре далеко, но Лилии Белладонна способны их выдержать.

Одна из старейших частей Фуншала – исторический центр, домам там по 500-600 лет. Когда португальцы приехали на остров в XV веке, там никто не жил. Теперь квартирка на улице Санта Мария затянет на €250 тыс.

– Эта секция города имела раньше не очень привлекательную репутацию – здесь торговали наркотиками, были притоны, а затем мэр города выдвинул идею – пригласить местных художников разрисовывать двери на этой улице, – рассказала Жаклин Фреташ.

Еще 20 лет назад там были дебри, наркопритоны, а теперь – богемная улица разрисованных дверей. Хотя улицей ее трудно назвать — скорее арт-галереей. Наиболее востребованный рисунок для любителей публикаций в Instagram – русалка.

Один из самых популярных напитков на Мадейре – супер-крепкий напиток – понча. В основе – пятидесятиградусный ром. Этому рецепту двести лет, поэтому ингредиенты простые: цедра лимона, апельсиновый сок, ложка меда и мадейрский ром.

– Пончу изобрели рыболовы сотни лет назад. Отправляясь на ночной улов в океан, чтобы согреться, пили крепкий ром, разбавленный сахаром и апельсиновым соком. Но сейчас этот напиток готовят с соком многих цитрусовых, – рассказала гид.

В другой части старого города можно встретить желтую площадь, или же — площадь Христофора Колумба, который открыл Мадейру за два года до Америки.

Мадейра известна не только вечнозелеными ландшафтами, солнцем и теплым океаном. Ценители древности и экзотики могут надолго потеряться в прогулках по Фуншалу.

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