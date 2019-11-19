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Электрокар Ford кроссовер Mustang Mach-E: цена и характеристики

Американский Ford представил свой первый чисто электрический автомобиль. Кроссовер Mustang Mach-E несмотря на общее название с легендарным спорткаром Mustang – имеет только схожие черты.

В салоне качественные материалы отделки, на передней панели огромный дисплей, как в Tesla.

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Авто будет с полным или только задним приводом. На выбор сразу 4 электродвигателя мощностью до 465 лошадиных сил и два вида аккумуляторов, которые позволят преодолеть почти 500 км без подзарядки.

Цена от $44 тыс.

К слову, Mazda выходит на рынок электрокаров. Японцы презентовали свой первый полностью электрический автомобиль. Новый MX-30 показали на автошоу в Токио.

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