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Электрокар SEAT El-Born: когда старт продаж, характеристики и цена

Испанский автобренд SEAT уже в следующем году начнет продажи своего нового электромобиля El-Born.

Производство представленного недавно авто начнется летом 2020 года.

Возведенный на той же платформе, что и электрический хэтчбек Volkswagen ID, SEAT El-Born получит аккумулятор с запасом хода на 420 километров. Двигатель мощностью 204 лошадиные силы и просторный багажник.

Также электрокар оборудуют полуавтономным управлением и функцией автопарковки.

ЧитайтеЕ-tron GT – Audi представила свой ответ Tesla

Ориентировочная цена электрического SEAT El-Born от $30 тысяч.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Audi показала электрокроссовер на базе Q2.

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