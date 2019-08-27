Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Авто

Электрокроссовер Ford Territory: цена и характеристики

Американский автопроизводитель Ford начал продажи своего полностью электрического кроссовера Territory.

Новинка имеет электродвигатель на 163 лошадиные силы. А полного аккумулятора хватит на 360 километров.

Внутри кроссовера такие современные опции, как: мультимедийная система с поддержкой голосовых команд, виртуальной приборной панелью, камерами видеообзора на 360 градусов.

В Китае електрокроссовер Ford Territory стоит от $26 тыс.

Смотрите: Новый универсал Audi RS6 Avant: цена и характеристики

К слову, Renault представил свой самый дешевый кроссовер. Новый Triber ориентирован на Индию, но в случае успеха компактную машину выведут на мировой рынок.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разогнался до 140 км/ч! В Германии 8-летний мальчик угнал родительский Volkswagen
Новый универсал Audi RS6 Avant: цена и характеристики
Автомобиль для новичка: как выбрать, где искать и как не дать себя обмануть
Самый дешевый кроссовер Renault Triber: цена и характеристики
В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт
Новый Nissan Juke 2020: цена и характеристики
10 суперкаров и все раскуплены: Bugatti представил самое мощное авто Centodieci
Продажа гибридов BMW 330-i стартовала: цена и характеристики

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка