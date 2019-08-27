Электрокроссовер Ford Territory: цена и характеристики

Американский автопроизводитель Ford начал продажи своего полностью электрического кроссовера Territory.

Новинка имеет электродвигатель на 163 лошадиные силы. А полного аккумулятора хватит на 360 километров.

Внутри кроссовера такие современные опции, как: мультимедийная система с поддержкой голосовых команд, виртуальной приборной панелью, камерами видеообзора на 360 градусов.

В Китае електрокроссовер Ford Territory стоит от $26 тыс.

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К слову, Renault представил свой самый дешевый кроссовер. Новый Triber ориентирован на Индию, но в случае успеха компактную машину выведут на мировой рынок.

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