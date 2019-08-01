Электромобили на яхтах в Монако: как работают и кто использует

Электродвигатели – уже давно не мошенничество и доказало свою эффективность. В Европе сейчас тренд на экологичность – люди понимают, что даже если эта технология дороже, то ей нужно пользоваться, ведь электродвигатели меньше загрязняют природу. Этой философии придерживаются независимо от количества денег на банковском счете, и экологическими становятся и богачи Монако и покупают экологические яхты.

Монако – страна, где живут одни из самых богатых граждан в Европе, и гавань с люксовыми яхтами – одна из самых известных визитных карточек княжества. И правительство, и жители решили больше беспокоиться об экологии и переоснащают электродвигатели не только машины, но и кораблей.

Поэтому владельцы яхт, которые имеют экологические взгляды, уже используют на своих судах электромобили.

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Сначала их заряжают на берегу – через электрокабели, пока яхта стоит пришвартованая. Когда судно выходит в море подключаются солнечные батареи, а также и гидрогенератор. Турбину помещают в воду и во время движения крутят лопасти и производят электричество. Ее хватает на освещение яхты. Вся информация о энергоснабжении выводится на капитанский мостик.

Но в качестве запасного варианта, на яхте установлены и дизельный двигатель, но жители Монако пытаются им не пользоваться. Ведь электричества хватает, чтобы в течение дня пройти 450 километров и разогнать яхту волнами.

Яхта рассчитана на восемь пассажиров, которые могут путешествовать несколько недель и использовать только зеленую энергетику. В Монако убеждены – богачи уже в течение следующих лет массово будут переходить на электродвигатели.

К слову, экологичность и дешевые кредиты на жилье: строительный бум в Германии.

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