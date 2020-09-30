Электронные чеки в Украине: как изменится торговля для бизнеса

Уже с начала 2021 года торговля будет вводить электронные чеки, которые сразу будут поступать в базы Государственной фискальной службы.

Сейчас украинские предприниматели тестируют программных реестраторов расчетных операций. Такое программное обеспечение сократит расходы предпринимателей на оборудование и время на общение с налоговиками.

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В следующем году во всех предпринимателей плательщиков единого налога должны быть регистраторы расчетных операций. Это могут быть обычные кассовые аппараты или диджита лизированные — некие кассовые аппараты в компьютере, планшете или смартфоне.

Программные РРО, которую разработали Минфин и ДФС, предприниматели тестируют с августа. На чеке теперь QR-код. Если к нему приложить смартфон — можно увидеть свой чек на сайте ДФС, а также, где и когда осуществлена ​​покупка и какой гарантийный срок.

Крупному бизнесу новация поможет продажам в интернете, и в обычных магазинах будут быстрее обслуживать покупателей. Впрочем, айтишники говорят, что есть проблемы. В частности, отсутствие обратной связи с налоговой и надлежащей технической поддержки.

В Министерстве финансов говорят, что налогоплательщики будут меньше тратить времени на регистрацию всех необходимых процедур, к тому же максимально исключается человеческий фактор.

Это очередной шаг к превращению ДФС в сервисную службу. А деньги, которые тратили на приобретение кассового аппарата, можно инвестировать в собственный бизнес.

Предприниматели признают, что такой электронный способ отчетности удобнее. Не надо журналов, кассовых аппаратов, которые стоят недешево и стоять в очередях к налоговикам можно гораздо меньше.

Кредиты для бизнеса

Программа Доступные кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса будет продолжена в 2021 году без изменений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты (ACC).

По его словам, об этом просят предприниматели, и для этого есть объективные причины.

В частности, как отметил глава правительства, некоторые бизнесмены получили кредиты только в сентябре, когда до конца года остается несколько месяцев.

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