Электронные чеки в Украине: как изменится торговля для бизнеса
Уже с начала 2021 года торговля будет вводить электронные чеки, которые сразу будут поступать в базы Государственной фискальной службы.
Сейчас украинские предприниматели тестируют программных реестраторов расчетных операций. Такое программное обеспечение сократит расходы предпринимателей на оборудование и время на общение с налоговиками.
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В следующем году во всех предпринимателей плательщиков единого налога должны быть регистраторы расчетных операций. Это могут быть обычные кассовые аппараты или диджита лизированные — некие кассовые аппараты в компьютере, планшете или смартфоне.
Программные РРО, которую разработали Минфин и ДФС, предприниматели тестируют с августа. На чеке теперь QR-код. Если к нему приложить смартфон — можно увидеть свой чек на сайте ДФС, а также, где и когда осуществлена покупка и какой гарантийный срок.
Крупному бизнесу новация поможет продажам в интернете, и в обычных магазинах будут быстрее обслуживать покупателей. Впрочем, айтишники говорят, что есть проблемы. В частности, отсутствие обратной связи с налоговой и надлежащей технической поддержки.
В Министерстве финансов говорят, что налогоплательщики будут меньше тратить времени на регистрацию всех необходимых процедур, к тому же максимально исключается человеческий фактор.
Это очередной шаг к превращению ДФС в сервисную службу. А деньги, которые тратили на приобретение кассового аппарата, можно инвестировать в собственный бизнес.
Предприниматели признают, что такой электронный способ отчетности удобнее. Не надо журналов, кассовых аппаратов, которые стоят недешево и стоять в очередях к налоговикам можно гораздо меньше.
Кредиты для бизнеса
Программа Доступные кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса будет продолжена в 2021 году без изменений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты (ACC).
По его словам, об этом просят предприниматели, и для этого есть объективные причины.
В частности, как отметил глава правительства, некоторые бизнесмены получили кредиты только в сентябре, когда до конца года остается несколько месяцев.