Электронные рецепты и чат-бот Марта: как в Мариуполе лечат пациентов

Пока в Минздраве Украины только анонсируют внедрение новейших технологий в сфере медицины, отказ от бумажной работы и переход на электронные документы и реестры, в Мариуполе медики уже активно ими пользуются.

Врачи выдают электронные рецепты и направления, а у пациентов есть собственные онлайн-кабинеты, где они могут записаться на прием или просмотреть историю болезни. А на все вопросы местных жителей отвечает чат-бот Марта.

Кроме того, на отдельном портале пациенты видят общую информацию о врачах и медучреждениях. Такие нововведения действуют в городе уже четвертый год.

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Это позволило уменьшить очереди в больницах и сделать работу врачей более эффективной. Работа медиков города может стать примером для коллег из других населенных пунктов страны.

Планы Минздрава на 2021

В течение 2021 года Минздрав планирует реализовать более 30 цифровых проектов.

Такие нововведения анонсировал министр Максим Степанов.

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