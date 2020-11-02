Электрический камин в квартире: правила выбора, установки и цены

Чтобы наслаждаться вечерами у камина, сейчас не обязательно иметь дом — биокамин или электрический идеально подойдут для квартир.

Эксперты говорят, что это удовольствие не из дешевых, однако имеет свои преимущества.

В биокаминах используют экологически чистое топливо — биоэтанол или этанол. Такая модель не требует дымохода и вентиляции, поскольку не выделяет дыма и копоти. Уход за ним минимальный.

Они есть разных видов: настольные, которые стоят от 1,5 тыс. грн, навесные или для ниши — от 3 тыс. грн.

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Самые современные и дешевые — электрические камины, которые полностью имитируют обычные. Они обогревают помещение с помощью тепловентилятора.

К тому же они имитируют живое пламя, мерцание угля и сгорание дров. Идеально подходят для квартир как дополнительный обогрев и безопасны, поскольку поверхность не нагревается выше 70 градусов. Цены — от 3 тыс. до 150 тыс. грн.

У них есть термостат, который позволяет экономить электроэнергию. Максимальное потребление — 2 киловатта в час.

Традиционно отопительный сезон начался в середине октября, когда три дня подряд среднесуточная температура не превышала +8.

Между тем эксперты прогнозируют незначительный рост стоимости отопления.

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