Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Эмоциям не место на фронте: Грабский о желании мести и правильной стратегии боевых действий

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Военный эксперт Сергей Грабский о недопустимости эмоциональности на фронте, невозможности мести во время военных действий, наращивании интенсивности обстрелов от оккупантов.

Мести с военной точки зрения нет никакого объяснения и такой дефиниции нет ни в одном военном документе. А привязывать к мести выполнения задач нашими ребятами на передовой по уничтожению объектов, представляющих первоочередной интерес никоим образом нельзя. Ну, разве что, если кто хочет эмоционально исправить свое состояние, стабилизировать свою нервную систему. Продолжается напряженная военная работа по уничтожению целей противника, разведанных заранее. Мы наносим концентрированные удары в соответствии с разрабатываемым планом.

Грабский добавил, что эмоции не должны влиять на ход боевых действий.

Эмоции — это последняя вещь, которая может быть использована при планировании боевых действий, потому что они могут нанести очень большой вред тем, кто проводит эти боевые действия.

Военный эксперт объяснил, что означает оперативная пауза в Донецкой области.

Объявление оперативной паузы нашими врагами означает, что войска проводят определенный перечень мер, нейтарлизующих действия противника. И в ходе этих мероприятий сторона, которая проводит оперативную паузу накапливает ресурсы, проводит перегруппировку и готовится к дальнейшим наступательным действиям.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оставляет лазейки для Кремля: ювелирные изделия из РФ не попадут в новый пакет санкций
Оставляет лазейки для Кремля: ювелирные изделия из РФ не попадут в новый пакет санкций
В Минэкономике рассказали о реальном положении вещей на рынке труда и озвучили количество безработных в Украине
В Минэкономике рассказали о реальном положении вещей на рынке труда и озвучили количество безработных в Украине
Обстрел Одессы, Николаева, Никополя и Чугуева: 143-е сутки войны (онлайн)
Обстрел Одессы, Николаева, Никополя и Чугуева: 143-е сутки войны (онлайн)
Украина получит две батареи ЗРК NASAMS
Украина получит две батареи ЗРК NASAMS
Карта боевых действий на 16.07.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 16.07.2022 – ситуация на фронте
К 5 годам приговорена помощница руководителя оккупационной администрации Херсона – СБУ
К 5 годам приговорена помощница руководителя оккупационной администрации Херсона – СБУ
Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень
Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень
Из-за позиции Китая и Индии по Украине: G20 завершится без единого коммюнике
Из-за позиции Китая и Индии по Украине: G20 завершится без единого коммюнике
Знайшли помилку в тексті?
Помилка