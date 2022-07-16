Эмоциям не место на фронте: Грабский о желании мести и правильной стратегии боевых действий

Военный эксперт Сергей Грабский о недопустимости эмоциональности на фронте, невозможности мести во время военных действий, наращивании интенсивности обстрелов от оккупантов.

Мести с военной точки зрения нет никакого объяснения и такой дефиниции нет ни в одном военном документе. А привязывать к мести выполнения задач нашими ребятами на передовой по уничтожению объектов, представляющих первоочередной интерес никоим образом нельзя. Ну, разве что, если кто хочет эмоционально исправить свое состояние, стабилизировать свою нервную систему. Продолжается напряженная военная работа по уничтожению целей противника, разведанных заранее. Мы наносим концентрированные удары в соответствии с разрабатываемым планом.

Грабский добавил, что эмоции не должны влиять на ход боевых действий.

Эмоции — это последняя вещь, которая может быть использована при планировании боевых действий, потому что они могут нанести очень большой вред тем, кто проводит эти боевые действия.

Военный эксперт объяснил, что означает оперативная пауза в Донецкой области.

Объявление оперативной паузы нашими врагами означает, что войска проводят определенный перечень мер, нейтарлизующих действия противника. И в ходе этих мероприятий сторона, которая проводит оперативную паузу накапливает ресурсы, проводит перегруппировку и готовится к дальнейшим наступательным действиям.

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