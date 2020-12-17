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Эмоциональное выгорание: 5 правил уменьшения риска синдрома

С 2019 года синдром эмоционального выгорания официально включен в международную классификацию заболеваний. С ним часто сталкиваются люди, чья работа предполагает общение с большим количеством человек

Эмоциональное выгорание — довольно неприятное состояние, которое вызывает постоянную тревожность, раздражение и недовольство.

Как минимизировать риск синдрома эмоционального выгорания

Прежде всего необходимо взять ответственность и заняться налаживанием рабочего режима. Проанализируйте свое психологическое состояние.

Если вы видите изменения в настроении и поступках, элементарно возьмите лист бумаги и запишите, что вас тревожит. Укажите, какие именно реакции возникают в разных случаях.

Читайте: Минимизация риска профессионального выгорания: советы от эксперта, как не сгореть на работе

Во-вторых, наладьте режим работы. Важно не молчать, а объяснить ситуацию коллегам и руководству. Подробнее об уменьшении рисков эмоционального выгорания смотрите в сюжете.

Эмоциональное выгорание медиков

Из-за пандемии коронавируса, низких зарплат и большой нагрузки украинские медики сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Только в Киеве за последнее время уволилась треть медицинских работников.

Как помочь врачам побороть эмоциональное выгорание, смотрите на Фактах ICTV.

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