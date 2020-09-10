Эмоции на родном языке. SweetTV взялся озвучивать мировые хиты на украинском

Киев может стать столицей легендарного украинского дубляжа, который так полюбился зрителям. Национальный онлайн-кинотеатр SweetTV взялся озвучить на украинском — мировые хиты.

Мы делаем то, что нам нравится и то, во что мы действительно верим. Потому что мы действительно считаем, что бизнес должен улучшать мир вокруг. И как бы это пафосно ни звучало — создавать культурные активы. Поэтому наша миссия — это создание крутого контента на украинском, — заявила директор по маркетингу SweetTV Марина Русак.

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К работе с дублированием присоединились отечественные звезды, их дети, и профессионалы дубляжа. Говорят, что хотят подарить Украинский настоящие эмоции, максимально близкие к оригиналу.

Специалисты онлайн-кинотеатра SweetTV говорят, что фильмы для дубляжа подбирали тщательно, согласно мировых рейтингов, которые совпадают со вкусами украинцев. Чтобы люди могли насладиться любимыми лентами со своим родным звучанием.

Украинский фильм Let It Snow покажут в Голливуде

Фильм украинского режиссера Станислава Капралова Let It Snow купила известная дистрибьюторская кинокомпания Lionsgate.

После получения прав на фильм его смогут увидеть зрители во всех кинотеатрах США, начиная с 22 сентября 2020 года.

Триллер с элементами хоррора Let It Snow рассказывает историю двух американцев, которые приезжают в Грузию покататься на сноубордах, а в горах за главной героиней начнет охотиться неизвестный мужчина на снегоходе.

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