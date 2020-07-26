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Факты / Видео / Украина

Энергетическая революция в мире: Европа может импортировать водород из Украины

Ведущие страны постепенно отказываются от ископаемых видов топлива, в частности угля. Вместо этого — топливом будущего должен стать водород.

Его можно производить прямо из воды, никакого вреда природе. Водород стал приоритетом для стран ЕС.

За 30 лет Европа планирует прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу. В Евросоюзе уже сейчас ищут, откуда импортировать водород. И среди вариантов — Украина.

Специалисты отмечают: для Украины это отличный шанс построить целую новую отрасль экономики.

Однако для этого придется и самим постепенно отказываться от ископаемых видов топлива. Ведь водород на экспорт можно будет производить только с помощью чистой электроэнергии.

Несмотря на все технические вызовы, специалисты уверены, водородная революция неизбежна. И Украина имеет уникальную возможность принять в ней активное участие, выведя отечественную энергетику на совершенно новый уровень.

Обещанный в июле рынок газа для населения снова отложили. На этот раз, на август. За это время правительство планирует окончательно завершить подготовку к реформе. Факты ICTV писали о 4 шагах, как сменить поставщика газа.

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