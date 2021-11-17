Энергоэффективные меры в Украине: как государство стимулирует утепление домов

Украинцы потребляют вдвое больше газа, чем европейцы. И тенденций к уменьшению нет. Поэтому в целях экономии государство стимулирует энергоэффективные меры.

Как работает утепление, можно не только почувствовать, но и увидеть с помощью устройства, позволяющего измерить температуру дистанционно в любой точке.

Вместе с энергоаудитором Святославом Павлюком сначала проверили неутепленный подъезд дома. Места утечки тепла – красные на экране, где черный – потерь нет. Утепленная стена практически полностью темная. То есть разница колоссальная.

70% средств на утепление жильцы этого дома получили из городского бюджета. Кому помочь, определяют на конкурсе. В этом году дом не победил, поэтому работы не завершили.

Кроме местных программ, есть две общегосударственные. Теплые кредиты, по которым компенсируют треть ссуды на энергоэффективное оборудование. Но это предложение только для частных домов. Для многоквартирных – программа Энергодим. Ею могут воспользоваться только ОСМД. Помощь очень выборочная, и это тормозит процесс.

– Фонд энергоэффективности за последние два года получил заявки на 800 домов. Такими темпами мы будем это делать 200 лет, – говорит Павлюк.

Еще сложнее, если вы хотите сделать свой дом автономным. Солнечные батареи и ветрогенераторы недешевые. Банки предлагают кредиты, но процентная ставка вдвое выше, чем в Европе. Поэтому неудивительно, что зеленая энергия в Украине – менее 2%. В Германии – более 50%. Помог так называемый зеленый тариф.

Но в Украине зеленый тариф начали урезать, потому что зарабатывали на нем монополисты. Его планируют вообще отменить.

Недостает также социальной рекламы экономного потребления. Призыв прикрутить батареи помог пережить газовый кризис 2018 года, когда Газпром в очередной раз затянул газовую удавку.

Снижение температуры в комнате всего на 1 градус поможет сэкономить 5-6% потребления тепловой энергии. Оптимальной считается температура 18-20 градусов.

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