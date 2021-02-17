Энергокризис в Украине: в Раде предлагают создать временную следственную комиссию
На энергетическом рынке страны наблюдается кризис. В стране рекордно низкие запасы угля. Кроме того, регулярно в аварийный ремонт выводятся энергоблоки ТЭС. В Раде предлагают создать временную следственную комиссию, которая изучит ситуацию.
В Украине сейчас не хватает более 1 млн тонн угля, запасов на складах в 2,5 раза меньше, чем год назад. Это самый низкий показатель за всю истории независимости.
Кроме того, постоянно в аварийный ремонт выводятся энергоблоки ТЭС. Только 17 февраля остановили четыре, не работает уже 17. В то же время большинство из них принадлежат частному монополисту.
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В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию, которая должна изучить критическую ситуацию на энергорынке.
Энергокризис в Украине
В НЭК Укрэнерго объяснили, какие существуют проблемы в сфере энергетики Украины.
Главные из них — низкие запасы угля, снижение мощности АЭС и ряд выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС.
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