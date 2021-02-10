Энергокризис в Украине: какие проблемы существуют и как их решить

В Украине наблюдается кризис в энергетической сфере. В аварийный ремонт вывели рекордное количество энергоблоков ТЭС, есть проблемы и с запасами угля.

По информации Укрэнерго, каждый вывод энергоблока в аварийный ремонт — это шоковое событие. Несмотря на то, что в Украине сейчас свирепствуют морозы, их вывод продолжается.

В то же время ситуация с низкими запасами угля является вопиющей. Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус высказал мнение, что ее могли создать искусственно.

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В Верховной Раде считают, что избежать зависимости от одной компании, которая контролирует значительную часть мощности тепловой генерации, возможно только при условии развития атомной энергетики.

Проблемы энергетики Украины

В НЭК Укрэнерго рассказали, какие есть проблемы в сфере энергетики Украины.

Среди них — снижение мощности АЭС и большое количество выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС.

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