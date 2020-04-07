Эпидемия Covid-19 в ОРДЛО: есть ли ограничения и скрывают ли реальные случаи

В оккупированном Донецке боевики заявляют о 6 случаев коронавирусной инфекции и о первой смерти в городе Амвросиевка. И эти данные никто не может проверить.

Российский профессор Валерий Соловей из собственных источников сообщает: в оккупированных районах Донбасса произошло массовое заражение, которое оккупанты скрывают под видом ОРВИ и гриппа.

Пока на коронавирусной безопасность в Донецке пренебрегают. Там работают предприятия, ходит общественный транспорт, на местном телевидении радуются — город живет.

Что происходит по линии столкновения смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в “ДНР” противостоят Covid-19.

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