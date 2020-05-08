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Эпидемия коронавируса в Европе идет на спад — когда возобновят путешествия

Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире приближается к 4 млн. Жертвами болезни стали почти 270 тыс. Выздоровели — на миллион больше.

Страны постепенно ослабляют карантин. Даже Великобритания, которая сейчас является лидером в Европе по смертности.

Также, решают, когда принимать туристов. Летний сезон приближается. Евросоюз готов возобновить путешествия в середине сообщества. О внешних границах пока речь не идет. Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в каких странах ослабили карантин.

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