Эрдоган пригрозил Европе готовиться к миллионам беженцев на границах
Европа встревожена – не успела оправиться от предыдущей волны сирийских беженцев 2015 года, как на пороге уже стоят тысячи других.
На границе с ЕС собрались сотни тысяч людей с новой волны беженцев из Сирии. Еще тысячи идут туда.
Это произошло после эскалации военных действий в Сирии между турецкими и российско-асадовскими войсками. Асадовцы, которые потеряли в боях с турками две тысячи воинов, при поддержке россиян, начали наступление.
Ситуацию с беженцами на границах обсудят на срочном совещании Европейского совета.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что европейские страны, чтобы защититься от наплыва людей, предлагают отправить к южным границам ЕС полицейских.
2020-03-03
Теги: Європа, ЕС, Беженцы, Война в Сирии, Реджеп Эрдоган, Сирия, ТурцияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.