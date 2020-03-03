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Эрдоган пригрозил Европе готовиться к миллионам беженцев на границах

Европа встревожена – не успела оправиться от предыдущей волны сирийских беженцев 2015 года, как на пороге уже стоят тысячи других.

На границе с ЕС собрались сотни тысяч людей с новой волны беженцев из Сирии. Еще тысячи идут туда.

Это произошло после эскалации военных действий в Сирии между турецкими и российско-асадовскими войсками. Асадовцы, которые потеряли в боях с турками две тысячи воинов, при поддержке россиян, начали наступление.

Ситуацию с беженцами на границах обсудят на срочном совещании Европейского совета.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что европейские страны, чтобы защититься от наплыва людей, предлагают отправить к южным границам ЕС полицейских.

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