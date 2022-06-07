Эвакуационный хаб для беженцев Донбасса: как живет Покровск

Город Покровск в Донецкой области всегда называли западными воротами Донбасса.

С началом войны не просто ворота, а дорога в жизнь для бегущих из охваченных огнем населенных пунктов области. Как живет город на грани – в материале Ольги Читайло.

С началом войны около 80% населения Покровска уехали. Сейчас люди стали возвращаться. Хотя власти этого делать не рекомендуют.

Заместитель мэра Маргарита Идрисова говорит, по-человечески понимает и тех, кто никуда не едет, и тех, кто вернулся. Она бы сама сейчас поехала в свой дом, но он в Мариуполе. Признается, что опыт родного Мариуполя показал, как важно вовремя уехать.

— Если будет блокада, то те запасы, которые мы сделали через четыре месяца, иссякнут через месяц. Поэтому мы просим людей не ехать.

Как и на всем Донбассе, здесь нет газа. Остальные услуги есть.

Покровск стал эвакуационным хабом. Сюда транзитом едут беженцы со всего Донбасса. И для них тоже работает городская инфраструктура.

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