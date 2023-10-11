Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Рамштайн в Брюсселе – главное;
— Россияне атакуют наши позиции – где активизировались враги;
— Потери врага;
— Репортаж с передовой;
— Военную помощь от США могут объединить между Израилем и Украиной;
– Украина готовит срочный вывоз граждан из сектора Газа.
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