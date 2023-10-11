Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Рамштайн в Брюсселе – главное;

— Россияне атакуют наши позиции – где активизировались враги;

— Потери врага;

— Репортаж с передовой;

— Военную помощь от США могут объединить между Израилем и Украиной;

– Украина готовит срочный вывоз граждан из сектора Газа.

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