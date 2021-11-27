Факты готовятся удивлять: новая кулинарная рубрика в утреннем выпуске

Факты готовятся Вас удивлять! Команда новостей запускает новую кулинарную рубрику, которая будет выходить по понедельникам в выпуске в 8:45. Наши ведущие поделятся любимыми рецептами, приготовят вкусные завтраки и будут отвечать на интересные вопросы.

В этой студии не будет суфлеров, в конце концов, можно расслабиться и забыть о привычной новостной серьезности.

Ведущие фактов хорошо знают, как на протяжении всего дня держать зрителей в информационном тонусе. А теперь еще будут вдохновлять идеями питательных завтраков.

Елена Фроляк, ведущая «Фактов», главный редактор программы, рассказала, что сейчас люди много времени проводят дома и так же у них появилось время завтракать всей семьей. Она поняла, что это хорошая возможность и Фактам начать что-то готовить.

Рецепты от ведущих будут на разный вкус. Полезные и питательные — для поклонников здорового питания.

Также они готовы приготовить витаминную бомбу, зарядить порцией юмора и поделятся с кем бы охотно выпили чашку кофе.

Так, Петр Демьянчук, был бы не прочь позавтракать Брюсом Уиллисом и спросить у него, как можно в его годы попасть и сниматься в кино.

Не пропустите новую рубрику и готовьте вместе с нашими ведущими.

Это будут Факты к кофе – каждый понедельник в 8:45.

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