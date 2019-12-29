Факты ICTV – Спецвыпуск 21:00 (29.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как освобожденных украинцев встречают в Борисполе; обмен пленниками до конца года между Украиной и контролируемыми РФ боевиками “Л/ДНР” договорились во время нормандской встречи в Париже лидеры четырех стран.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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