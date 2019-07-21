Факты ICTV спецвыпуск (21.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как голосовал Харьков, насколько активно, были ли существенные нарушения; результаты выборов в Раду 2019 экзит-пола; президент Владимир Зеленский, второй президент Леонид Кучма и лидеры партий, участвующих в парламенской гонке утром сделали свой выбор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.