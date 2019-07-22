Факты ICTV спецвыпуск (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как дальше будет развиваться наша страна и какой будет жизнь каждого гражданина. Особенно это важно сейчас, во время, когда Украина противостоит российской агрессии, пытается строить отношения с ЕС и НАТО и устанавливает свою государственность. Последние данные из центральной избирательной комиссии, комментарии наших гостей – экспертов и представителей штабов. Расскажем о вариантах коалиций, как голосовали регионы и столица.

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