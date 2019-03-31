Факты ICTV спецвыпуск (31.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: погрешность сведена к минимуму: как проводят Национальный экзит-пол; голосования украинцев в Польше и зоне ООС; включения из избирательного штаба Порошенко после объявления экзит-пола; выборы президента Украины 2019 – официальные результаты экзит-пола.

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