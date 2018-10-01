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Факты ICTV. Спорт (01.10.2018)

Самые актуальные спортивные события 1 октября: под знаком выездных побед прошел десятый тур украинской футбольной Премьер-Лиги; гол Андрея Ярмоленко помог его Вест Хэму покинуть зону вылета английской Премьер-Лиги; чемпион Украины хоккейный клуб Донбасс продолжает неприятно удивлять своих поклонников.

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